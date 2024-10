PRIMALUNA. LA MINORANZA INTERROGA SUL CANTIERE DELLE ELEMENTARI E SUL DOPPIO BANDO PER L’ASILO

Data pubblicazione 10 Ottobre 2024

PRIMALUNA – Mercoledì sera il Consiglio Comunale di Primaluna, riunitosi su richiesta della minoranza “Avanti insieme” per discutere dell’edificio Torriani e dei lavori della scuola elementare del paese.

Walter Melesi nella sua interpellanza chiede un aggiornamento sullo stato del cantiere della scuola (l’accesso al cantiere sul retro della scuola) che viene subito affrontato dal primo cittadino Mauro Artusi leggendo una relazione sullo stato dei lavori e sull’accessibilità dell’area. Riccardo Pasquini chiede anche se si sia fatto qualcosa per accertare le responsabilità e se ci saranno procedimenti inerenti.

L’altra opera per la quale si richiede un ragguaglio è l’ex asilo Torriani. Il gruppo di minoranza capeggiato da Melesi ha trovato una incongruenza di fondo, una incompatibilità nella sinergia dei due bandi: il bando “Rigenera” e il bando “Rigenerazione urbana”. Melesi legge una mail della Regione in cui viene richiesto l’uso ultimo del bando in questione, perché due bandi sullo stesso progetto non possono coesistere.

Artusi anche a questo risponde con concretezza, portando l’attenzione sul fatto che è riuscito a recuperare e portare nelle casse comunali un milione di euro per lo svolgimento dei lavori e riguardo alla scuola non nega che a gennaio sarà ancora sottoposta all’aggiornamento, e quindi la didattica procederà come sta procedendo adesso.

Il consiglio poi affronta gli altri punti con estrema tranquillità: tre astenuti (la minoranza) sugli aggiornamenti di bilancio per lo svolgimento del referendum sulla fusione. A consiglio concluso Artusi comunica due date importanti, il 14 ottobre a Cortenova e il 16 ottobre a Primaluna, dove verranno chiariti gli ultimi punti sulla fusione dei due comuni.

Pasquini aggiunge una speranza, ovvero che tutta la popolazione o almeno il 70%, a prescindere da quello che voterà, si presenti alle urne in quello che sarà uno dei referendum che può cambiare per sempre Primaluna.

C.A.M.