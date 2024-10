PRIMALUNA. UFFICIO POSTALE CHIUSO PER LAVORI FINO AL 4 NOVEMBRE

Data pubblicazione 15 Ottobre 2024

PRIMALUNA – Ufficio postale di Primaluna chiuso dal 16 ottobre al 4 novembre 2024. La chiusura al pubblico – spiega Poste Italiane – consentirà di intervenire per il progetto “Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale”.

In alternativa allo sportello di via Provinciale 79, l’utenza potrà rivolgersi all’ufficio di Introbio, in via V. Emanuele 3 (aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45, il sabato dalle 8.20 alle 12.45). Sempre a Introbio sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza in giacenza, ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 13.15).

Disponibile anche l’ufficio postale di Cortenova, in via V. Emanuele 20, aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 13.45.