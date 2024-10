IL FILOSOFO MASSIMO BORGHESI RICORDA DON GIACOMO TANTARDINI A BARZIO

Data pubblicazione 25 Ottobre 2024

BARZIO – Un sacerdote carismatico, un uragano di idee ma anche un profondo pensatore, capace di entrare in sintonia con migliaia di giovani negli anni della contestazione e pure di influenzare vent’anni di vita e teologia della Chiesa Cattolica.

Questo, e non solo, è stato don Giacomo Tantardini.

A parlarne nella natia Barzio il filosofo Massimo Borghesi, curatore del volume che di don Giacomo raccoglie le preziose omelie e autore di una corposa biografia. Tra preghiera e secolo, grazia divina e ideologie, Borghesi ha restituito la memoria di un concittadino più che illustre, doverosamente da riscoprire e approfondire.

In un auditorium stracolmo eppure estremamente silenzioso, anche amici e familiari del sacerdote hanno desiderato condividere i loro ricordi.

“Per La Fucina è stato un grande piacere aver avuto ospite il professor Borghesi, persona brillante e grande amico di don Giacomo – commentano gli organizzatori -. Dopo tanti anni trascorsi accanto al ‘più romano dei lombardi’ siamo felici di aver percorso in sua compagnia i luoghi dove don Giacomo è cresciuto e di esserci potuti intrattenere alla scoperta del fondo Manzoniano della nostra biblioteca. Un ringraziamento particolare a don Lucio per averci ospitato e alla famiglia di don Giacomo per le foto proiettate”.

A seguire il video integrale della serata: