CALCIO: IL CORTENOVA IN CRISI QUESTO POMERIGGIO IN TRASFERTA A OSNAGO SUL CAMPO DELLA SECONDA

Data pubblicazione 8 Dicembre 2024

CORTENOVA – Tira una brutta aria al centro sportivo Todeschini di Cortenova, ma non parliamo delle gelide temperature che storicamente in inverno si abbattono sulla casa della società valsassinese. La prima squadra sta infatti attraversando un momento di crisi con una sola vittoria nelle ultime otto gare, cosa che ha fatto scivolare la rosa allenata da Andrea Tantardini al settimo posto della classifica del girone L di Seconda Categoria. Una posizione che fa storcere il naso, dal momento che l’ultima piazza valida per l’accesso ai playoff è quella del quinto posto.

La sconfitta casalinga con l’FCD Merate ha riatterrato la fiducia dei gialloblu, che la settimana precedente erano riusciti a ritrovare vittoria e sorriso. Un 1-0 che ha messo in evidenza ancora una volta la difficoltà ad andare a segno, vero punto negativo di questo inizio di stagione, come dimostra il fatto che con 15 gol quello del Cortenova è il terzo peggior attacco del campionato.

A rendere le cose ancor più ardue ci pensa la sfida in programma nel pomeriggio di oggi, domenica, quando i valsassinesi saranno ospiti dell’Audace Osnago, seconda forza della graduatoria alle spalle del Verderio. Una partita che vede i precedenti dello scorso anno favorevoli al Cortenova: 2-2 nel match in Valle e 4-1 senza storia in Brianza.

Quest’anno l’Audace parte nettamente con i favori del pronostico: 30 punti fatti, miglior attacco (31 gol), terza miglior difesa (13 gol). Insomma, una gara più che impegnativa per la squadra di Tantardini, che deve cercare gli stimoli giusti per trovare una prestazione che può svoltare la stagione.

Match in programma domenica 8 dicembre alle 15 e, a seguire, ampia cronaca come sempre su VN.

RedSpo

.