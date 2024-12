CINEFORUM. L’ULTIMA DENUNCIA DI KEN LOACH QUESTA SERA A PASTURO

Data pubblicazione 12 Dicembre 2024

PASTURO – È The Old Oak il prossimo film sugli schermi del Cineforum Valsassinese. Questa sera, giovedì 12 dicembre la 54esima edizione della rassegna propone la pellicola diretta nel 2023 da Ken Loach – due palme d’oro a Cannes e un leone d’oro alla carriera a Venezia – 88enne regista britannico celebre per il suo impegno verso le classi popolari.

In un’ex località mineraria dell’Inghilterra settentrionale ormai in declino, “TJ”, il proprietario dell’Old Oak, l’ultimo pub rimasto in città, fatica sempre di più a tenere aperto quello che è ormai uno dei pochi spazi pubblici che restano agli abitanti. Mentre cresce la tensione tra i locali e i rifugiati siriani da poco arrivati in città, TJ fa amicizia con una di loro, Yara.

La serata inizia alle 21. Il costo del biglietto per singola proiezione è di 7 euro mentre l’abbonamento all’intera rassegna costa 70 euro.