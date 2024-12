CODICE DELLA STRADA. COME AFFRONTARE LE NUOVE SANZIONI

Data pubblicazione 12 Dicembre 2024

LECCO – Riunione in Prefettura di Lecco finalizzata al coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto conseguenti alle novità introdotte nel Codice della Strada, che saranno vigenti dal prossimo 14 dicembre. All’incontro hanno partecipato il comandante della Polizia Stradale di Lecco, il rappresentante del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il rappresentante della Polizia Locale di Lecco, il dirigente dell’ufficio della motorizzazione civile, tutti coinvolti, per i diversi profili di competenza, dall’attuazione delle nuove norme.

È stata ampiamente condivisa l’opportunità di accompagnare l’entrata in vigore delle nuove norme a tutela della sicurezza stradale con una campagna di informazione degli utenti, anche in chiave preventiva e dissuasiva di condotte in violazione del Codice della Strada.