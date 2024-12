Data pubblicazione 12 Dicembre 2024

PAGNONA – Due squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bellano, in collaborazione con il Soccorso Alpino, sono intervenute alle 21.30 di ieri sera, mercoledì 11 dicembre, per dare soccorso a una persona che aveva bisogno di cure sanitarie in ambiente impervio.