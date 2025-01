ITALIANI DI CICLOCROSS MASTER, NON BENE GLI ATLETI DELLA VAM DI MOGGIO

Data pubblicazione 13 Gennaio 2025

ODERZO (TV) – Vita dura per i due portacolori della società sportiva di Moggio Vam Race, impegnati agli Italiani di ciclocross Master. La località trevigiana di Faè di Oderzo ha ospitato le gare amatoriali valevoli per l’assegnazione dei titoli Italiani di specialità.

Giornata no per Ivan Testa (in copertina, archivio), con il biker di Lecco che chiude al quarto posto nella gara riservata ai master 5 (50/54). “Ci tenevo a partecipare all’evento pur consapevole che non ero al massimo della condizione. Una valutazione che ha avuto delle risposte subito dopo la partenza. Capivo che non riuscivo a spingere molto anche nei tratti pianeggianti. Non sono mai stato in corsa per il podio. Ho chiuso la gara al quarto posto. Un po’ deluso ma più di così- conclude Testa- non potevo fare”.

Stessa situazione anche per Marco Guerriero. “Arrivo da una settimana influenzale e quindi sapevo che non potevo ambire ad un risultato. Ci tenevo lo stesso a fare l’Italiano. Ho chiuso quattordicesimo di categoria-precisa il master 3 del team lecchese- ed ho fatto una fatica incredibile”.

Rimanendo in casa Vam Race, infine, da segnalare che Stefano Bonacina, nel giorno dell’Epifania, ha gareggiato a Calusco d’Adda al classico cross country del trofeo Autoghinzani. Il biker del sodalizio di Moggio chiude ottavo assoluto, vincendo nella sua categoria dei master 3 (40/44).