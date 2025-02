GRIGNE SKYMARATHON 2025: ISCRIZIONI DAL 5 FEBBRAIO, 300 POSTI DISPONIBILI

Data pubblicazione 4 Febbraio 2025

PASTURO – L’attesa è finita. Dopo il tam tam mediatico sui social, il Team Pasturo è pronto ad aprire le iscrizioni per la tecnicissima maratona delle Grigne che anche quest’anno avrà una duplice valenza: sarà tappa di Merrel Skyrunner World Series e gara qualificante per il mitico Trofeo Kima.

Su questo percorso iconico, oltre ai big mondiali, sono quindi attesi tutti colori che sono alla ricerca di una wild card per la Grande Corsa sul Sentiero Roma. “Per noi è motivo d’orgoglio e soddisfazione essere stati riconfermati gara qualificante Kima – ha commentato Alberto Zaccagni, presidente del Comitato Organizzatore – Come due anni fa, ai nostri finisher che effettueranno la preiscrizione alla tecnicissima gara della Valmasino, indipendentemente dal piazzamento in classifica, saranno riservate 100 wild card che permetteranno loro di saltare il sorteggio. Attualmente per entrare nella starting list del Kima sono richieste quali credenziali un bel bagaglio d’esperienza e un minimo di punti ITRA (650 per gli uomini, 500 per le donne). L’impresa però è tutt’altro che agevole: i pettorali disponibili sono 350 e per l’ultima edizione sono pervenute più di 2000 richieste da tutto il mondo”.

Organizzato dal Team Pasturo in collaborazione con Falchi Lecco e GSA Cometa, il Memorial Davide Invernizzi vedrà l’apertura delle iscrizioni il 5 febbraio alle 10, con chiusura delle candidature il 31 marzo. Saranno disponibili un massimo di 300 pettorali, assegnati in base a una selezione accurata del curriculum sportivo da parte del comitato organizzatore. Per accaparrarsi un pettorale gli aspiranti finisher dovranno dimostrare di aver completato almeno tre Skyrace e una SkyMarathon superiore ai 35 chilometri tra il 2017 e il 2025. A chi avrà superato la prima scrematura verrà richiesto di regolarizzare l’iscrizione entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione.

Il percorso è un dei fiori all’occhiello di questa gara: 42 chilometri e 3600m D+, con passaggi ai 2184 metri della Grigna Meridionale e ai 2410 metri della Grigna Settentrionale. Il tutto toccando in un unico fil rouge i vari rifugi della zona: Rifugio Porta, Rosalba, Elisa, Bietti, Bogani, Brioschi, Antonietta e Riva. La gara, anche quest’anno, sarà supportata da Regione Lombardia e vari enti locali, con Scott Sport Italia come sponsor tecnico principale, affiancato da DF Sport Specialist.