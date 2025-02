Data pubblicazione 7 Febbraio 2025

LECCO – Il presidente del Lecco Aniello Aliberti ha tracciato un bilancio alla chiusura del calciomercato di gennaio, che ha visto una vera e propria rivoluzione nella rosa conclusasi con l’arrivo del nuovo allenatore Federico Valente.

La finestra invernale ha fatto registrare ben 22 trattative andate in porto e il ds Minadeo in questi 30 giorni “ha intavolato 50-60 trattative totali”, un impegno anche economico non da poco …

