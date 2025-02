CALCIO, CORTENOVA IN FORMA SMAGLIANTE: 2-0 SUL MONTEVECCHIA

Data pubblicazione 16 Febbraio 2025

CORTENOVA – Altra prestazione convincente della prima squadra del Cortenova, che si aggiudica lo scontro diretto per il quinto posto battendo il Montevecchia 2-0 grazie alle reti di Tagliaferri e Gianola.

I valsassinesi partono bene e i primi tiri in porta sono di Garagnani e D’Agostini, entrambi parati dal portiere di casa. Poi salgono in cattedra gli ospiti, più reattivi e abili a giocare la palla in mezzo al campo. Al 25′ iniziativa di Sala sulla destra e tiro pericoloso sul primo palo, respinto da un attento Andrea Fazzini.

10 minuti dopo bella combinazione tra Galli, Caverio e Gritti, passaggio sulla destra per l’accorrente Tagliaferri che calcia di prima intenzione e buca il portiere ospite, trovando il suo primo gol stagionale che vale l’1-0. Il Cortenova va vicino al raddoppio con un rinvio di Berti che sbatte su Gritti e per poco non termina in porta. Si va al riposo sull’1-0.

La ripresa si apre con una ghiottissima chance per i gialloblu: Garagnani stoppa un pallone al limite dell’area e calcia al volo, con la sfera che sbatte in pieno contro la traversa. Ma i valsassinesi hanno il piglio giusto e non smettono di attaccare: cross di Sergio Fazzini per Pirillo che, da posizione invitante, non trova la porta di testa. Al 75′ Tantardini tira fuori l’asso dalla manica mettendo in campo il fantasista Gianola: passano meno di dieci secondi ed è proprio lui a lanciarsi sulla spizzata di testa di Diakhate e a battere il portiere avversario in uscita con un bel pallonetto.

Nel finale il Caverio ha l’occasione di calare il tris, ma si fa ipnotizzare da Berti sul più bello. Fazzini è invece attento su un paio di corner pericolosi degli ospiti e mantiene così la porta inviolata. Nel recupero il Montevecchia resta anche in 10 uomini per l’espulsione di Cagliani per proteste.

2-0 al triplice fischio e tre punti importantissimi per il Cortenova, che supera così i rivali issandosi al quinto posto nella classifica del girone L di seconda categoria. Una piazza che, sulla carta, varrebbe l’accesso ai playoff, anche se a fine anno bisognerà considerare la distanza tra le dirette concorrenti che, da regolamento, deve essere inferiore a 9 punti (ad oggi sono 13).

G.G.

Foto di Gabriella Denti