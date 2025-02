SKYRUNNING, IL PIRELLONE FINANZIA ZACUP E GIIR DI MONT

Data pubblicazione 16 Febbraio 2025

VALSASSINA – Il movimento dello skyrunning in Valsassina è in crescita e la sua evoluzione è stata recentemente riconosciuta anche da Regione Lombardia, che ha finanziato le due competizioni più importanti svolte in valle.

Il Pirellone ha infatti destinato 20mila euro al Team Pasturo, organizzatore della “Zacup Skyrace del Grignone”: in programma per sabato 20 settembre, la competizione, che si snoda su un percorso di 42 chilometri ed un dislivello superiore ai 3500 metri, è entrata a far parte di alcune tra le maggiori competizioni mondiali di skyrunning ed accoglierà sempre più partecipanti da tutto il globo.

L’As Premana riceverà invece 10mila euro per l’organizzazione del “Giir di Mont”, la doppia sfida sulla gara regina di 32 chilometri e sul Giir di Mont Mini da 18 chilometri che giungerà nel 2025 alla 31ª edizione: la competizione, che vede sfidarsi atleti internazionali e stelle locali come il valsassinese Mattia Gianola (a destra), 8º nell’edizione 2024, si terrà il 26 e 27 luglio e sarà valida per il campionato italiano Uphill.