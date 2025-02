Data pubblicazione 24 Febbraio 2025

VALSASSINA – Nuova puntata della rubrica di VN dedicata al mondo degli animali – in particolare (ma non solo) quelli che ci sono più vicini e fanno proprio parte delle nostre famiglie. RACCONTI BESTIALI è uno spazio quindicinale che ogni due settimane ci accompagna alla scoperta dei nostri amati cani, gatti e altre creature da comprendere per apprezzarle al meglio. A cura delle veterinarie Rosa Gorio ed Elisabetta Mariani.

RACCONTI BESTIALI – Un addio che risuona come grazie: il diritto di provare dolore

Dire addio ad un amico è inevitabilmente motivo di forte dolore.

Quando l’addio è rivolto ad un amico animale accade lo stesso.

“Non è morto un cosa, ma un chi”. Non ha cessato di funzionare un organismo, ma una soggettività ha subito una metamorfosi, comunque la si pensi sul dopo morte” scrive saggiamente il professor Raffaele Mantegazza nella sua opera “L’ultimo scodinzolio”.

L’animale che accogliamo in famiglia diventa a tutti gli effetti un membro della stessa: con lui condividiamo una parte della nostra storia e ci mettiamo in gioco nel suo e nel nostro percorso di crescita e di maturazione.

Purtroppo arriva un momento molto triste e doloroso in cui bisogna dirsi addio e il dolore è tanto grande quanto la difficoltà ad esprimerlo e a sentirsi legittimati in questo sentimento.

Il lutto relativo alla perdita di un famigliare è tendenzialmente compreso da amici e dalla società.

Il lutto per la perdita di un animale non umano, invece, viene spesso sminuito da tante persone che ci circondano: in questo modo chi sta attraversando una perdita importante, oltre al suo grande dolore, trova una grande difficoltà a sentirsi compreso nel proprio dolore.

Invece è nostro diritto provare dolore ed avere una personale ed individuale modalità di rielaborazione del nostro lutto.

“L’animale che muore lascia nell’amico umano un vuoto esistenziale” si legge nella stessa opera citata sopra.

“Accompagnare alla morte significa necessariamente meditare anche sulla propria esistenza e di conseguenza anche sulla propria morte e questo, nella società attuale, risulta essere un argomento di difficile approccio” scrive il dott. Stefano Catinelli nel suo libro “ Amici fino in fondo”.

Questa settimana un addio speciale mi è risuonato come grazie.

Ho dovuto salutare un’Amica che ho conosciuto all’inizio di questa mia professione.

Come altre professioni di aiuto, anche la mia, porta a conoscere molte creature, molti gruppi famigliari, i loro animali… e purtroppo ad un certo momento mi porta anche a condividere il lutto per una grande perdita.

Esistono personalità che si ricordano nel tempo per i grandi insegnamenti che ci hanno regalato, altre di cui si ricordano gioie e dolori condivisi.

Altre ancora da subito rivelano il loro essere perfettamente adeguate al contesto ambientale e famigliare in cui crescono e da lì traggono la loro grande forza vitale. Lei era proprio così.

Il dolore della perdita fa riaffiorare i passi avanti e i passi indietro condivisi, che in ogni caso sono passi di un percorso.

Lei, in particolare, di passi a quattro zampe ne ha fatti tanti nella sua vita, spesso in salita, correndo, ma mai fino alla fine, mostrando fatica. I suoi passi erano sportivi, veloci, gioiosi, impegnativi, ma per Lei incredibilmente leggeri, conquiste fino alla cima. Determinata e collaborativa, sempre pronta ad accogliere una nuova proposta, felice di condividere ogni impresa come un grande successo.

Esistono creature che si allineano talmente bene con i loro amici umani fin da subito che la loro esistenza va di pari passo e, così, pare impossibile non fossero state insieme da sempre…perché si incontrano al momento giusto e perché rispecchiano in maniera meravigliosa chi è accanto a loro, potenziando e condividendo le stesse passioni e gli stessi ritmi.

Lei, con il suo compagno umano era proprio così: allineata, grintosa, attenta, instancabile, sportiva, performativa, oserei dire perfettamente appagata nella sua vita psicofisica ed emotiva.

Osservarla negli istanti prima del suo ultimo saluto mi ha fatto comprendere che anche lì, fino in fondo, con grande sportività, Lei è stata in grado di dosare le sue energie e restare nel suo corpo e nelle sue emozioni, nonostante la grandissima sofferenza fisica, davvero evidente sul suo corpo.

Stare nel qui ed ora, fare i conti con un corpo alterato e gravato dalla sofferenza, ma stare “in piedi” fino in fondo, con consapevolezza, come su una delle cime scalate fino a pochi mesi prima. Questa è stata la sua ultima impresa eccezionale.

Il mio addio risuona come un grazie, a Lei e alla sua cara famiglia di umani.

“…il breve passaggio su questa terra, che noi consociamo come vita non è che un attimo del nostro percorso evolutivo” Edward Bach

Dr.ssa Rosa Gorio

Presentazione delle nostre professionalità

Eccoci qui! Come quando si entra in una casa nuova sono d’obbligo le presentazioni: siamo le dottoresse Rosa Gorio, medico veterinario esperto in comportamento ed Elisabetta Mariani, biologa con indirizzo fisiologico etologico.

Entrambe siamo educatori cinofili con approccio cognitivo zooantropologico e ci occupiamo prevalentemente di cani, ma non solo.

Questa rubrica vuole raccontarvi delle curiosità sul mondo dell’animalità, ma anche sfatare miti e false credenze sulle creature grandi e piccole che popolano il nostro mondo, in particolare il nostro territorio valsassinese.

Non siamo “autoctone”, ma abbiamo scelto di vivere in Valsassina con le nostre famiglie, quindi ci perdonerete se parliamo di questo territorio come anche un po’ nostro: questa valle ci ha adottato e fatto sentire parte di questa comunità. La nostra formazione parte dall’Università perché entrambe abbiamo scelto delle facoltà che hanno come obiettivo lo studio del mondo animale e del suo benessere, pertanto il nostro percorso si è sempre arricchito di stages e specializzazioni che ci hanno portato ad avviare delle professioni con questi tipi di indirizzo.

Siamo unite, oltre che da un’amicizia decennale, anche dalla passione per la pedagogia, l’etologia e la comunicazione nel mondo animale. Il nostro approccio si differenzia dal metodo addestrativo in quanto tiene conto del mondo sistemico e del gruppo sociale a cui appartiene quell’animale, quindi per noi le modalità di intervento sono di carattere multidisciplinare.

Ci piace sognare e, in collaborazione con ATS Monza Brianza, abbiamo avviato delle serate per il conseguimento del “patentino per proprietari di cani” in modo da fornire più informazioni possibili, sostenute da persone qualificate, per fare cultura in ambito cinofilo, ma non solo. Grazie a questa opportunità, potremo arrivare a più persone e fare conoscere questo mondo e questo approccio che caratterizza le nostre professionalità e il nostro sguardo sul mondo.

Vi aspettiamo!

Dr.ssa Elisabetta Mariani

Biologa e Formatrice

Istruttrice cinofila

con approccio CZ

Dr.ssa Rosa Gorio

Medico Veterinario esperto in comportamento

Educatore cinofilo con approccio CZ

> L’ARCHIVIO DI ‘RACCONTI BESTIALI’