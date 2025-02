RIFIUTI IN MONTAGNA, ABBANDONATI ANCHE I BISOGNI DEI CANI

Data pubblicazione 24 Febbraio 2025

VALSASSINA – Arriva dall’Altopiano l’ennesima testimonianza di rifiuti abbandonati nella natura (tra le più recenti quelli scaricati a Ballabio): domenica mattina un lettore di VN, all’ingresso della strada agrosilvopastorale che porta ad Artavaggio, ha trovato una sgradevole sorpresa: abbandonato su una roccia (in basso a destra nella foto) c’era infatti un sacchettino verde dei bisogni di un cane, per cui a questo punto ce ne si chiede l’utilità vista la fine così insensata.

“Bisognerebbe far capire alla gente – è la riflessione del nostro lettore – che non bisogna considerare il paesaggio montano una discarica a cielo aperto, e bene fanno a punire chi abbandona rifiuti di ogni genere ma anche che, se il cagnolino fa i suoi bisogni in un prato o su una strada sterrata, non raccoglietela per abbandonarla insieme al sacchetto di plastica, perché anche se è ecologico, fa sempre schifo”.