CALCIO LECCO, PARLA MINADEO: MERCATO, ALLENATORI E FORZA DELLA SOCIETÀ

Data pubblicazione 26 Febbraio 2025

LECCO – Conferenza stampa ricca di spunti quella di Antonio Minadeo, che si è presentato davanti ai microfoni per chiarire le strategie di mercato e delineare la situazione attuale della Calcio Lecco.

Grande focus sulla sessione invernale del calciomercato, che ha visto tante operazioni in entrate e uscita: “Di giocatori del nucleo storico che hanno avuto tanto minutaggio ne sono andati via quattro, Galli, Celjak, Ionita e Lepore, oltre ad Ilari e Beghetto, mentre il resto della rivoluzione ha inciso meno in termini di minuti in campo. Alcune sono state scelte nostre, altre no. Chi vuole stare con noi ci sta, chi non vuole no”.

“Quando siamo arrivati abbiamo avuto un quadro con 17/18 giocatori con contratti già attivi, quindi fare la rivoluzione non era la scelta più adatta, anche perché cambiare così tanti giocatori il 3 di luglio era una scelta azzardata. Visto poi l’andamento generale abbiamo agito…