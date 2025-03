50° CARNEVALE AMBROSIANO DEI RAGAZZI: GLI APPUNTAMENTI IN VALSASSINA

Data pubblicazione 2 Marzo 2025

VALSASSINA – Il 50° Carnevale Ambrosiano dei Ragazzi quest’anno si chiamerà Replay – (49+1) Idee per ri-vivere il Carnevale ambrosiano dei ragazzi: è una celebrazione speciale che si terrà nella settimana grassa 2025, dal 3 all’8 marzo. Evento organizzato dalla FOM-Fondazione Oratori Milanesi e si distingue per il suo tema unico e diverso ogni anno dal 1976. Il significato di questa edizione è quello di “ri-cordare” e “ri-vedere” (Replay) i carnevali passati, offrendo 49 proposte diverse che prenderanno forma e colore nelle piazze e strade delle terre ambrosiane. Ogni oratorio può scegliere uno o più temi dai carnevali precedenti e li rappresenterà coinvolgendo bambini, ragazzi e animatori. Sarà per molti un’occasione per rivivere i momenti più belli dei carnevali passati e per creare nuovi ricordi insieme.

Gli appuntamenti in Valsassina organizzati dagli oratori iniziano domenica 2 marzo 2025 a Premana alle 14:30 al monumento degli Alpini con sfilata per le vie del paese con a seguire intrattenimento a sorpresa in piazza della chiesa. Alle 16 merenda nella piazzetta sopra il Barin. Sempre questa domenica 2 marzo dalle 14:30 con ritrovo a Prato San Pietro la sfilata verso l’oratorio di Cortenova a cui seguirà una merenda per tutti.

Sabato 8 marzo con ritrovo alle 14 partendo dall’oratorio di Casargo si sfilerà per le vie dei paesi fino al campetto di Crandola dove sarà offerta la merenda e a seguire le premiazioni. A Barzio sfilata per il centro per tutti i bambini e ragazzi dell’altopiano con ritrovo alle 14:30 all’oratorio e merenda per tutti. Alle 14:30 anche a Pasturo sfilata per il centro del paese con partenza da Piazza don Gnocchi a Baiedo e arrivo in oratorio. Al termine la merenda.