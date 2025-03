METEO. TEMPO STABILE E CIELO SERENO FINO A SABATO

Data pubblicazione 4 Marzo 2025

PREVISIONI METEOROGICHE – Un sistema di alta pressione sull’Europa centro-orientale assicura tempo stabile con cielo sereno, precipitazioni assenti e temperature senza variazioni di rilievo. Da sabato progressivo peggioramento delle condizioni meteo associato all’avvicinamento di una ampia area depressionaria atlantica.

Martedì 4 marzo cielo ovunque sereno. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime stazionarie. Zero termico circa a 2200 metri.

Venti in pianura deboli salvo isolati rinforzi orientali sul pavese e Appennino, in montagna deboli a regime di brezza. Nella notte e al mattino presto possibili foschie o isolate nebbie, più probabili in pianura centro orientale.

Mercoledì 5 marzo cielo ovunque sereno. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo. Zero termico attorno a 2000 metri. Venti in pianura e in montagna venti deboli a regime di brezza. Nella notte e al mattino presto possibili foschie o isolate nebbie in pianura.

Giovedì 6 marzo cielo ovunque sereno. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve rialzo, massime stazionarie.

Zero termico in lieve calo tra 1800 e 2000 metri. Venti in pianura deboli variabili, in montagna deboli o al più in rinforzo da sud sui crinali di confine. Nella notte e al mattino presto possibili foschie o isolate nebbie in pianura.

Fonte: Arpa Lombardia