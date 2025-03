Data pubblicazione 7 Marzo 2025

Con profonda tristezza ho appreso della scomparsa di Roberto Santalucia, ex sindaco di Bellano. Durante il suo mandato, Roberto ha incarnato serietà e dedizione, lavorando instancabilmente per il bene della comunità non trascurando mai la sua passione per il teatro.

Ho avuto il piacere di collaborare con lui nel corso del mio mandato di assessore provinciale all’ambiente e di sindaco: un impegno condiviso, nonostante le posizioni politiche non coincidenti …

