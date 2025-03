TRIAL: QUARTO POSTO PER GRATTAROLA ALLA TAPPA AUSTRIACA DEL MONDIALE

Data pubblicazione 18 Marzo 2025

WIENER NEUSTADT (AU) – Per il sesto appuntamento fa tappa in Austria il Mondiale Indoor X-Trial 2025: a Wiener Neustadt Matteo Grattarola e la sua Beta hanno fornito un’altra prova convincente, con il sostegno dei tanti fan dalla Valsassina e non solo.

TeoMat ha fatto registrare un magistrale quarto posto in classifica, ma dopo la gara il pilota si è detto “non soddisfatto” della propria guida, segno che il campione valsassinese può ancora migliorare.

Ora il campione deve già pensare alla prossima tappa della competizione, la settima: il 22 marzo, infatti, la sfida si terrà a Cahors, in Francia.

RedSpo