METEO: TEMPO STABILE FINO A VENERDÌ 21 MARZO

Data pubblicazione 18 Marzo 2025

PREVISIONI METEOROLOGICHE – La discesa di un anticiclone dalle Isole Britanniche porta flussi secchi settentrionali sulla Lombardia che assicurano tempo stabile fino a venerdì, con prevalente assenza di precipitazioni. In questi giorni le uniche precipitazioni previste saranno presenti nella notte di martedì, quando un rientro di aria fredda e umida da est porterà un abbassamento notevole dello zero termico e precipitazioni anche a probabile carattere nevoso.

Martedì 18 marzo nuvoloso o poco nuvoloso durante la notte, poi parziali schiarite specie in pianura. Precipitazioni sui settori nord-occidentali durante la notte, poi possibili residue su Valchiavenna e media-bassa Valtellina. Possibili nevischi a basse quote. Temperature massime in brusco calo. In pianura minime tra 0 °C e 4 °C, massime tra 8 °C e 10 °C. Zero termico tra 600 e 1000 metri. Venti in pianura e Appennino orientali da deboli a moderati a partire dalla notte, in attenuazione nel pomeriggio; sui rilievi deboli o molto deboli variabili.

Mercoledì 19 marzo cielo prevalentemente sereno, con qualche locale annuvolamento sui rilievi. Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo, massime in aumento. In pianura minime intorno a 0 °C, massime intorno a 11 °C. Zero termico tra 800 e 1000 metri, in risalita fino a 2000 metri durante la giornata. Venti deboli o molto deboli variabili ovunque.

Giovedì 20 marzo cielo prevalentemente sereno, con qualche locale annuvolamento. Precipitazioni assenti. Temperature in generale aumento. Zero termico tra 2000 e 2400 metri. Venti in pianura deboli o molto deboli variabili, in montagna deboli a regime di brezza.

Tendenza per venerdì 21 marzo: progressivo aumento della nuvolosità ma assenza di precipitazioni. Ventilazione debole o molto debole ovunque e temperature in aumento. Sabato i flussi umidi da sud manterranno il cielo nuvoloso tutto il giorno con precipitazioni da deboli a moderate che interesseranno maggiormente i settori occidentali. Ventilazione più intensa in pianura da debole a moderata.