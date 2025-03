IL LECCO CI PROVA, MA LA VIRTUS VERONA PAREGGIA SU RIGORE: 1-1

Data pubblicazione 23 Marzo 2025

VERONA – Calcio Lecco in cerca di punti preziosi allo stadio Gavagnin Nocini, casa della Virtus Verona. Per farlo mister Valente cambia modulo, passando a un 3-5-2 con più sostanza in mezzo al campo.

Blucelesti che partono fin da subito a trazione offensiva, con Sipos che al 5’ porta in vantaggio i suoi: cross di Frigerio e colpo di testa vincente della punta lecchese, all’undicesimo centro stagionale. Al 23’ altra grande occasione per Sipos, il cui tentativo da corner viene respinto dopo un batti e ribatti in area. I padroni di casa ci provano invece con Zarpellon al 24? e con De Marchi 10 minuti più tardi, senza però trovare il giusto guizzo per il pari. Si va così al riposo con i blucelesti in vantaggio.

Nella ripresa partono meglio i padroni di casa, che dopo sei giri d’orologio colpiscono il palo con la punizione di Gatti. Poco più tardi ci riprova Zarpellon…