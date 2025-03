CALCIO LECCO, GALEANDRO: “IL GOL UN PO’ MI MANCA, MA CONTA LA SQUADRA”

Data pubblicazione 27 Marzo 2025

LECCO – Lunedì 31 marzo alle 20:30 la Calcio Lecco, reduce dal pareggio di Verona , ospita la Giana Erminio nella trentaquattresima giornata del campionato di Serie C, girone A. I blucelesti puntano al ritorno alla vittoria, che manca dal 22 febbraio (2-1 alla Pro Patria), e a ipotecare la salvezza diretta.

La squadra sembra Sipos dipendente per quanto riguarda i gol. “No, no, siamo tutti contenti per Leo che sta facendo un’annata grandiosa e ovviamente penso che alla fine il gol del singolo arriva anche da un lavoro di squadra – dice l’attaccante Alessandro Galeandro.