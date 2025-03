IL SONDAGGIO DI VN. LETTORI DIVISI SULLE STRADE “DISASTRATE” DALLA FIBRA

Data pubblicazione 27 Marzo 2025

VALSASSINA – Il sondaggio di questa settimana interrogava i lettori di Valsassinanews riguardo alla situazione di tante nostre strade, letteralmente massacrate a causa della posa della fibra ottica – con continue “aperture e riaperture” dell’asfalto con conseguenze devastanti.

I votanti della nostra consultazione hanno scelto prevalentemente due delle voci proposte, ritenendo per il 42% che quanti operano sulle strade “Non sanno lavorare” e per 4 votanti su 10 che “Manca una regia pubblica“.

A fondo pagina il risultato dettagliato, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione. Quest’ultima avrà termine il prossimo giovedì 3 aprile e chiede ai lettori di esprimere la propria opinione sul tema dello sviluppo turistico del nostro territorio: si fa abbastanza?

FIBRA OTTICA, STRADE "DISASTRATE". COSA NE PENSI? Che non sanno lavorare (42%, 169 Voti)

Manca una "regia" pubblica, troppe riaperture (40%, 161 Voti)

Lasciamo fare, è utile comunque (9%, 36 Voti)

È sempre il solito magna magna (6%, 23 Voti)

Non ho idee precise in proposito (2%, 6 Voti)

L'argomento non mi interessa (1%, 3 Voti) Totale votanti: 398

Loading ... Loading ...

–

> TUTTI I SONDAGGI DI VALSASSINANEWS