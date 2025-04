A BARZIO IL CONCERTO DI PASQUA DEL CORPO MUSICALE ‘S.TA CECILIA’

BARZIO – Come da tradizione il Corpo Musicale ‘Santa Cecilia’ di Barzio si è esibito nella serata di domenica 20 per il Concerto di Pasqua. Presso la chiesa di Sant’Alessandro di Barzio, i musicisti diretti dal maestro Iose Ratti hanno eseguito musiche di P.I. Tchaikovsky, J. Pachelbel, G.F. Handel, O.M Schwarz e J. Sibelius.

A fare i complimenti alla banda e ai giovani allievi il parroco del paese don Lucio Galbiati, che ha inoltre dato una bella notizia per i fedeli: per la prossima Pasqua, burocrazia permettendo, la chiesa di Barzio tornerà ad essere riscaldata, con un nuovo impianto di riscaldamento a pavimento di nuova generazione.

Il sindaco di Barzio Andrea Ferrari, dopo aver elogiato il corpo musicale e i giovani musicanti, ha ricordato che quest’anno ricorrono diversi anniversari per la chiesa e per Barzio: nell’ordine, 310 anni della processione della prima domenica di agosto, 200 anni della processione della terza di settembre, di cui la prima è del 1817 ma venne riconosciuta solenne solo nel 1825; 100 anni dalla nascita di don Alfredo Comi, per cui cui si sta valutando, assieme a don Lucio, di realizzare un’opera in ricordo; 90 anni della grotta di Lourdes a Barzio; 60 anni del santuario di Bobbio, inizialmente il 6 settembre poi il 22 agosto; 50 anni dell’apertura della biblioteca di Barzio; 40 anni del monastero di Concenedo; 40 anni del portale bronzeo d’ingresso della Chiesa, che ricorrono la notte di Natale; 25 anni della cappelletta del giubileo, in Via per Concenedo; 20 anni dalla posa della prima pietra all’asilo; 20 anni del gemellaggio Barzio – Magland.

In conclusione alla serata il presidente della banda Mario Tagliaferri, ringraziando don Lucio per l’ospitalità e il folto pubblico presente, ha presentato due nuovi giovani allievi al loro primo concerto e altri ragazzi già rodati. Il Corpo Musicale Santa Cecilia sta facendo crescere tanti nuovi musicisti, che andranno ad arrichhire le fila della storica realtà valsassinese.