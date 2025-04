CRONACA, GLI ULTIMI EPISODI AVVENUTI TRA VALSASSINA E DINTORNI

VALSASSINA – Le principali notizie di cronaca recenti dalla Valsassina e dintorni includono diversi eventi significativi. In questa pagina un resoconto minimo dei principali episodi, con i puntuali link ai nostri articoli relativi:

Cordoglio ed emozione anche in Valle per il gravissimo incidente stradale a Novate Mezzola nella serata di Pasqua ha causato la morte di un giovane di 22 anni. A Vestreno, lunedì 21 aprile si è verificato un incidente sulla SP67 in Valvarrone, con un’auto coinvolta per cause ancora da chiarire.

A Pasturo, un incidente ha visto un’auto ribaltarsi all’altezza della rotonda con via per Introbio; coinvolto un uomo di 76 anni, con intervento dei soccorsi.

A Ballabio, un’auto ha preso fuoco lungo la SS36 Racc in salita dal capoluogo; il conducente è uscito autonomamente dall’abitacolo senza ferite gravi. Due giovani escursionisti sono stati soccorsi ai Piani Resinelli dopo ore di ricerche, fortunatamente senza gravi conseguenze.

È stato celebrato il ricordo dell’assessore Pierluigi Beghetto a Esino Lario, ucciso un anno fa per futili motivi. Si è spento all’età di 80 anni Mario Moschetti, noto esponente della politica e amministrazione della Valsassina e Lecco.



A Cremeno, infine, un uomo di 50 anni è sotto processo per maltrattamenti su animali a seguito della morte di un pony nel suo giardino.

Questi episodi rappresentano una panoramica degli ultimi fatti di cronaca nella Valsassina, che spaziano da incidenti stradali e interventi di soccorso a vicende giudiziarie locali. Riproporremo la rubrica periodicamente sulle pagine di VN.