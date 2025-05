PREMANA – Soccorsi chiamati ad intervenire intorno alle 9 di questa mattina, 10 maggio, a Premana: in località Domando (Domànt), per cause ancora da chiarire, un 54enne è precipitato.

Allertati i vigili del fuoco di Lecco, sul posto si sono recati in codice giallo gli uomini del Soccorso alpino e l’elisoccorso decollato da Sondrio.

Dopo i primi soccorsi, l’uomo è stato trasportato in eliambulanza presso l’ospedale di Gravedona, in codice giallo.