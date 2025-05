INTROBIO – La segnalazione arriva via e-mail alla nostra redazione: “Buongiorno, la presente per comunicare il ritrovamento del cagnolino nella foto allegata, a Introbio in via Forni. Avvertito il numero unico emergenza 112, dopo circa due ore di ricerca del possibile padrone; ora si trova al canile di Lecco“.

Ringraziando Mauro per l’appello, invitiamo i lettori a condividerlo il più possibile – in modo da restituire questo simpatico quattro zampe ai suoi migliori amici. VN