TORNEO DÖL CHILE, OK BRANCA MENTA E BAR COYOTE UGLY

MARGNO – Due le partite disputare venerdì 6 giugno al Torneo Döl Chile, competizione calcistica organizzata in memoria di Achille Gobbi sul campo di Margno.

Nella prima gara, disputata alle 21, vittoria per 2-1 del Branca Menta su Quelli del Mondra.

Nicolò Morandini del Branca Menta vince il premio come Man of the Match.

Nella seconda partita della serata, giocata alle 22, il Bar Coyote Ugly ha travolto lo Sterilstarna per 3-0.

Migliore in campo e Man of the Match è stato premiato Leonardo Ripamonti del Bar Coyote Ugly.

RedSpo