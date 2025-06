CALCIO: GRAN GALÀ DEI DILETTANTI LECCHESI CON LA CONSEGNA DEI PREMI

LECCO – Si è svolto all’Orsa Maggiore il Gran Galà del Calcio dilettantistico il 4 giugno con la premiazione di diverse squadre per i loro risultati e valori sportivi. L’evento annuale è organizzato dal Comitato Provinciale FIGC di Lecco – Lega Nazionale Dilettanti per celebrare le eccellenze calcistiche del territorio, con particolare attenzione ai settori giovanili e dilettantistici. L’evento è stato anche un’occasione per riflettere sull’importanza del calcio dilettantistico come strumento di formazione e crescita personale, con interventi di rappresentanti della FIGC e delle istituzioni locali.

