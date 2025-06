GRIGNETTA VERTICAL E NON SOLO: UN GRANDE WEEKEND DI SPORT

PIANI DEI RESINELLI – Weekend di grande corsa in montagna per gli appassionati, con una serie di eventi che vedono protagonisti atleti lecchesi su diversi fronti. Il clou è rappresentato dall’11ª edizione del Grignetta Vertical, in programma oggi ai Piani Resinelli: una gara tutta in salita di 3,4 km e 906 metri di dislivello, che porterà i 250 partecipanti fino alla vetta della Grigna Meridionale, lungo la suggestiva Cresta Cermenati. La competizione, valida come prova di Coppa Italia FISky, vedrà al via nomi noti del panorama lecchese. Come Danilo Brambilla dei Falchi Lecco, e Martina Brambilla e Patrizia Pensa del Team Pasturo.

Non solo Grignetta. Il fine settimana si anima anche con i Campionati Italiani di corsa in montagna a staffetta a Casnigo (BG), dove il bergamasco Andrea Elia, assente ai Resinelli, guiderà la forte squadra della Recastello Radici Group. Sul fronte internazionale, tre giovani valsassinesi sono stati convocati in azzurro per la Mountain Running Cup Under 18 a Donovaly, in Slovacchia, confermando l’ottimo stato di salute del vivaio locale. Sono Francesco Gianola del Premana e due portacolori del Cortenova, Caterina Ciacci e Serena Mascheri.

Spazio anche alle lunghe distanze con la Monte Rosa Skymarathon, gara a coppie di 33,9 km e 3330 metri di dislivello, dove corrono atleti di Osa Valmadrera e Premana. E a due classiche domenicali: la Rasura-Rifugio Bar Bianco in Valtellina e la Tremezzina Vertical Run nel comasco, entrambe dedicate agli amanti delle salite impegnative. Un weekend, insomma, che celebra la passione per la montagna e la competitività degli atleti del territorio.