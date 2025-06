IN VALSASSINA RAFFICA DI INCIDENTI STRADALI E IN MONTAGNA: IL BILANCIO

VALSASSINA – Stiliamo intorno alle 18 di oggi, sabato 14 giugno, il bilancio dei numerosi interventi di soccorso andati in scena in giornata nel territorio valsassinese – augurandoci che il lavoro di ambulanze ed elicotteri si sia finalmente concluso.

Primo intervento, come segnalato in questo articolo di Valsassinanews, già alle 9:30 del mattino a Primaluna: sulla Provinciale uno scontro frontale tra due auto ha procurato 4 feriti, alla fine fortunatamente in codice verde (un 33enne di Cortabbio ha però riportato una prognosi di 10 giorni).

Poco dopo a Barzio intervento da parte di un soccorritore di passaggio per la rianimazione di un uomo di 67 anni, trasportato d’urgenza con l’elisoccorso di Bergamo all’ospedale Manzoni di Lecco, in codice rosso.

A Pasturo intorno alle 12 malore per un 59enne e anche qui intervento dell’eliambulanza – questa volta arrivata dalla base comasca di Villa Guardia, con trasporto in codice giallo dell’uomo all’ospedale di Gravedona.

Ma non è finita: ancora a Pasturo poco dopo le 15 caduta in una zona montana impervia per un 25enne: codice verde ed elicottero di Areu Sondrio all’opera. In Grignetta intorno alle 16, due persone colpite da malore (una di queste di 28 anni); soccorsi portati in questo caso da Croce Rossa, Soccorso Alpino ed ennesima eliambulanza.

Infine (almeno così speriamo), sempre alle 16 caduta dalla moto a Cassina Valsassina sulla Provinciale 64, ferito un ventiduenne soccorso in codice giallo.

RedCro