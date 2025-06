IN MOTO E BICI, PIÙ FACILE FARSI MALE CON IL CALDO (MA NON PER IL CALDO)

VALSASSINA – Sì, è più facile cadere da moto e biciclette quando fa caldo, ma non per il caldo in sé. I fattori indiretti legati all’alta temperatura, come disidratazione, minore concentrazione, sudorazione che riduce la presa, asfalto più viscido e modifiche alla pressione delle gomme, aumentano il rischio di caduta.

È importante adottare precauzioni specifiche per ridurre questi rischi.

In generale, il caldo in sé non è una causa diretta di cadute da moto o biciclette, ma può contribuire indirettamente ad aumentare il rischio per diversi motivi:

1. Stanchezza e disidratazione: Le alte temperature favoriscono la sudorazione e la perdita di liquidi, causando disidratazione e affaticamento. Questo può compromettere la concentrazione e i riflessi del conducente, aumentando la probabilità di errore.

2. Sudorazione e presa: Con il caldo, le mani possono sudare di più, riducendo la presa sul manubrio e quindi il controllo del mezzo, soprattutto per i ciclisti che non usano guanti.

3. Asfalto più scivoloso: In alcune condizioni, l’asfalto molto caldo può diventare più viscido, specialmente se mescolato con residui di olio o carburante, rendendo la superficie meno aderente.

4. Gomme e pressione: Le temperature elevate possono far aumentare la pressione delle gomme, alterando l’aderenza e la stabilità del mezzo, specialmente nelle curve.

5. Abbigliamento meno protettivo: Con il caldo si tende a indossare abbigliamento più leggero e meno protettivo, che non influisce sulla probabilità di cadere, ma peggiora le conseguenze in caso di caduta.

6. Aumento del traffico leggero: circolano più bici, scooter e moto) d’estate ? più mezzi vulnerabili in circolazione.

In sintesi, il caldo può aumentare il rischio di cadute da moto e biciclette in modo indiretto, influenzando il comportamento del conducente, la tenuta della strada e le condizioni del veicolo.

Per prevenire questi rischi, è importante mantenersi idratati, usare guanti e abbigliamento adeguato, controllare la pressione degli pneumatici e fare pause frequenti nei tragitti lunghi.

P. P.

