SKIROLL: A TRIESTE OTTIMO INIZIO STAGIONE PER IL NORDIK SKI VALSASSINA

TRIESTE – Sabato e domenica è ufficialmente iniziata la stagione di ski roll con il Grand Prix di Trieste, prima prova di Coppa Italia, organizzato dall’associazione Mladina ASD.

Bene i 12 ragazzi del Nordik Ski Valsassina che hanno gareggiato insieme ad una folta rappresentanza di atleti stranieri. Primo podio di stagione per la società valsassinese con l’ottima prova di Matteo Rusconi, 3º nel circuito distance in tecnica libera, 3º anche nel prologo della sprint e 4º assoluto dopo le batterie di qualifica. Buona prova anche per Greta Barbieri che ha sfiorato il podio nel circuito distance, 4ª ad un solo secondo dalla seconda posizione.

RedSpo