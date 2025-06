TORNEO DÖL CHILE: 17 GOL (PIÙ RIGORI) IN UN LUNEDÌ SPETTACOLARE

MARGNO – Un lunedì sera in cui non è mancato lo spettacolo al Torneo Döl Chile, la competizione sportiva organizzata in memoria di Achille Gobbi giocata al campo dell’oratorio di Margno.

Nella prima partita della serata non sono mancate le emozioni: Ragno Orobic Pub e Pensotti Service hanno terminato i tempi regolamentari in parità sul 4-4, mentre la sfida ha visto poi trionfare i primi 10-9 sui tiri dal dischetto.

Man of the Match dell’appassionante sfida è stato proclamato Riccardo Abis della Ragno Orobic Pub.

Anche nel secondo match della serata non sono mancate le marcature, con Baby & Company e Diego Arredamenti che hanno offerto al pubblico uno spettacolare 5 – 4.

L’uomo partita della seconda sfida è stato Lorenzo Gianola della Baby & Company.

