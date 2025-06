BADONI, IL BARZIESE ARRIGONI NERI CAMPIONE NAZIONALE DI ELETTROTECNICA

LECCO – L’anno scolastico 2024/2025 si è appena concluso con grande soddisfazione per l’istituto Badoni, che ha visto premiate le fatiche e le energie profuse nell’ambito dell’articolazione di Elettrotecnica.

Il frutto di questo cammino tutto in salita è stato raccolto lo scorso 8 e 9 maggio, in occasione della Gara Nazionale di Elettrotecnica, che il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha indetto per gli studenti degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali che frequentano il IV anno di corso nell’a.s. 2024/2025. L’Istituto di riferimento indicato dal Ministero per questo anno per il settore “Elettrotecnica ed elettronica – articolazione Elettrotecnica” è stato l’I.I.S. “G. Vallauri” di Fossano (CN), in quanto vincitore della gara 2023/’24 tenutasi all’ITST “J. F. Kennedy” Pordenone.

Questa è una competizione che riscuote grande risonanza a livello nazionale, richiamando un numero sempre più alto di scuole e di studenti provenienti da tutta l’Italia e che trova il supporto da parte di numerose aziende, pronte a collaborare al fine della buona riuscita dell’evento, segno dell’importanza e dell’interesse che questo riveste.

Le prove, in cui gli allievi si sono cimentate, facevano riferimento ai contenuti curriculari del terzo e quarto anno del corso di studi a indirizzo Elettrotecnica ed Elettronica-articolazione Elettrotecnica ed erano articolate in due test: l’8 maggio una prima prova inerente alla progettazione di un ciclo di lavoro e montaggio di una parte del ciclo assegnato, della durata di 5 ore; il 9 maggio una seconda prova multidisciplinare di Elettrotecnica ed Elettronica, T.P.S.E.E. e Sistemi Automatici, della durata di 5 ore.

A tener alto l’onore della scuola lecchese ci ha pensato Cristian Arrigoni Neri, alunno della classe 4 B AET, che lo scorso 29 maggio è salito sul podio, conquistando il primo posto; un buon esempio della creatività, curiosità e determinazione necessarie per trionfare in questa sfida: ragazzo riservato e silenzioso, non ama mettersi in mostra, ma non può nascondere il suo desiderio di perseguire l’eccellenza mettendosi alla prova e approfondendo le proprie conoscenze.

Accompagnato dal prof. Domenico Porretto, suo insegnante di sistemi automatici, riporta la sua testimonianza in merito a questa intensa esperienza: “Sono riuscito a svolgere tutte le prove, ottenendo buoni punteggi, grazie a tutto ciò che ho imparato in questi ultimi 2 anni, e per questo ringrazio tutti i miei professori delle materie di indirizzo, sia di teoria sia di laboratorio. Tutti loro inoltre, mi hanno aiutato a prepararmi alla gara, offrendomi la loro disponibilità con approfondimenti, chiarimenti ed esercitazioni mirate.

La gara si è svolta in un ambiente molto stimolante e ben organizzato. Anche il poco tempo libero a nostra disposizione è stato gestito e pianificato in maniera articolata e divertente. Questo è stato molto positivo perché ha permesso di “fare gruppo”, confrontarsi e stringere amicizia con studenti e professori provenienti da realtà differenti dalla nostra.

La prova è stata intensa e impegnativa e richiedeva non solo conoscenze tecniche, ma anche abilità pratiche di laboratorio e un’importante gestione del tempo.

La mia prima impressione è stata quella di aver fatto delle buone prove, anche se non mi aspettavo certo di aver vinto”.

È doveroso segnalare che Cristian ha vinto anche il premio per l’Elettrotecnica “Simone Negri”, in ricodo dello studente del Badoni che aveva frequentato lo stesso indirizzo di studi e che è prematuramente scomparso. Il riconoscimento, promosso dall’azienda Elettromeccanica Galli Italo SPA di Erba presso la quale Simone Negri ha lavorato, conferisce una borsa di studio agli alunni delle classi quarte degli indirizzi di automazione, elettronica ed elettrotecnica, che hanno riportato i migliori risultati negli ultimi due anni scolastici.

La vittoria di Cristian alla Gara Nazionale si inserisce a pieno titolo nel solco della tradizione del Badoni, che da sempre si confronta e si distingue in diverse competizioni di livello nazionale, riportando risultati degni dell’impegno e della passione che contraddistinguono i suoi allievi; questa, infatti, è la seconda volta che la più recente delle articolazioni attivate presso l’Istituto lecchese si aggiudica il podio!

L’Istituto Badoni avrà l’onore di ospitare l’edizione del prossimo anno in quanto scuola vincitrice e per l’occasione gli studenti del Badoni, agguerriti ed egregiamente preparati dai professori dell’articolazione di elettronica, saranno esclusi dalla competizione in quanto Istituto organizzatore, ma potranno comunque prendervi parte, mettendo ancora a prova le loro capacità e abilità.

Ai loro docenti, invece, il compito di preparare la prova per l’edizione 2026: buon lavoro!