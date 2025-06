INCIDENTE NELLA NOTTE A CORTENOVA: 29ENNE AL MANZONI IN ‘GIALLO’

CORTENOVA – Un incidente stradale si è verificato nella tarda serata di sabato 21 giugno sulla Strada Provinciale 65 a Cortenova.

Era la mezzanotte circa quando una vettura, per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo è uscito di strada. Alla guida si trovava una donna di 29 anni, unica persona coinvolta nel sinistro.

Sul posto è intervenuta tempestivamente un’ambulanza del Soccorso Centro Valsassina di Introbio, che ha prestato le prime cure alla giovane. Le condizioni della conducente sono state valutate in codice giallo, ovvero di media gravità. Dopo le prime verifiche e stabilizzazione, la donna è stata trasportata all’ospedale “Alessandro Manzoni” di Lecco poco prima dell’una di notte.

Non risultano coinvolti altri veicoli o persone nell’incidente. Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

