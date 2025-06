A BOBBIO LA BANDA S. CECILIA AFFASCINA TRA MUSICA E NATURA

PIANI DI BOBBIO – Il cielo azzurro, il sole e la meraviglia delle montagne dei Piani di Bobbio hanno fatto da cornice alla prima edizione dell’evento Armonie in Vetta – Concerto di fiati in quota, che ha aperto la stagione estiva 2025 del Corpo Musicale S. Cecilia di Barzio.

L’evento, reso possibile grazie alla collaborazione con ITB Piani di Bobbio, ha visto protagonista il Corpo Musicale S. Cecilia di Barzio, che ha fatto vivere al pubblico un’esperienza unica tra musica e natura, dove la magia delle montagne e della natura si sono lasciate scoprire al ritmo di buona musica.

Soddisfatto il presidente del sodalizio musicale, che vede l’evento in quota alla sua prima edizione.

Il Corpo Musicale ha rivolto un ringraziamento particolare ai rifugisti dei Piani di Bobbio (Martino Sport, Rifugio Ratti Cassin, Centro Fondo, Rifugio Gran Baita, Rifugio Stella e Rifugio Lecco) che hanno aderito all’iniziativa offrendo un pranzo ad un prezzo convenzionato.

Infine un ringraziamento a Massimo Fossati, della società ITB Piani di Bobbio, e a tutti i suoi collaboratori per aver creduto in questa proposta musicale e supporto l’evento.

Il Corpo Musicale ha già in programma i prossimi appuntamenti estivi: in calendario sabato 5 luglio a Barzio, nel pomeriggio, “Bande in Musica“. Maggiori informazioni sulla pagina Facebook o Instagram della banda di Barzio.