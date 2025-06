VERTICAL PAGNONA-RIFUGIO GRIERA, TRIONFANO LIZZOLI E GIROLA

PAGNONA – Grande spettacolo in Valvarrone: Luca Lizzoli del Centro Atleti Lizzoli e Irene Girola dell’Osa Valmadrera dominano la seconda edizione della Vertical Pagnona-Rifugio Griera, gara di corsa in montagna interamente in salita organizzata dalla Polisportiva Pagnona. Il percorso, lungo 3,5 km con un dislivello positivo di 935 metri, partiva dalla piazza della chiesa di Pagnona per arrivare allo storico rifugio.

Entrambi gli atleti non solo hanno conquistato la vittoria, ma hanno anche migliorato i record stabiliti nell’edizione inaugurale: Lizzoli ha fermato il cronometro a 37’37”, battendo il precedente primato di 38’38” detenuto da Mirko Sanelli. Sul fronte femminile, Girola ha chiuso in 44’05”, migliorando il tempo di 44’49” segnato nel 2024 da Arianna Tagliaferri.

Completano il podio maschile due atleti lecchesi: Giovanni Malugani, compagno di squadra di Lizzoli, secondo in 39’08”, e Claudio Tagliaferri (Pol. Pagnona), terzo in 40’08”, davanti al compagno di squadra Mauro Brumana (40’52”). Buona prova anche per Matteo Riva (Osa Valmadrera), quinto in 41’46”.

Tra le donne, dietro alla vincitrice Girola si sono classificate Elena Tagliaferri (Pol. Pagnona), staccata di 2’37”, e la lecchese Giovanna Cavalli (Atletica Paratico), terza in 48’28”. Nelle prime cinque anche Maria Cristina Rizzi (Atl. San Marco), quarta in 49’07”, e Barbara Conti (Pol. Pagnona), quinta in 49’29”.

A questo link è possibile consultare la classifica generale della competizione, mentre qui è disponibile quella maschile e qui quella femminile.

RedSpo