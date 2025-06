MUSICA: GRANDE SUCCESSO IN ALTA VALLE PER “LE VOCI DELLE ALPI”

CRANDOLA VALSASSINA – Grande successo sabato a Crandola per l’evento di lancio Le voci delle Alpi, giornata del canto e delle voci popolari organizzata dalla Provincia di Lecco, dai Comuni di Crandola Valsassina, Casargo, Margno e Taceno in collaborazione con l’associazione Le Nostre Radici di Indovero e la Pro Loco di Crandola e Vegno, con il coordinamento scientifico e artistico di Res Musica. Per la Provincia di Lecco è intervenuta la consigliera provinciale delegata alla Cultura e Beni culturali Silvia Bosio.

Una giornata all’insegna della musica e dell’arte, aperta da una tavola rotonda con rappresentanti istituzionali, studiosi e cantori di varie realtà geografiche sulle caratteristiche del canto tradizionale delle Alpi e delle Prealpi.

Subito dopo spazio all’itinerario alla scoperta del paese, sempre con il filo rosso della musica. Il gruppo dei Cantori di Vermiglio, insieme a cantori di Premana e di Margno, hanno proposto potenti esempi del canto tradizionale delle valli trentine nella cornice della chiesa di Sant’Antonio Abate a Crandola. Quindi il trasferimento a piedi lungo un semplice sentiero nella frazione Vegno, dove i gruppi musicali hanno animato alcuni degli angoli più suggestivi di questo antico nucleo.

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 12 luglio con tre eventi coordinati a Taceno, Margno e Casargo.