TRIAL DEL CENTENARIO: MATTIA GIANOLA SECONDO A FOPPOLO

FOPPOLO (BG) Ottimi piazzamenti lecchesi a Foppolo, in provincia di Bergamo, al Trail del Centenario. La gara lunga di 50 chilometri, con 2900 metri di dislivello positivo, ha visto il premanese Mattia Gianola di Lab4You chiudere al secondo posto in 5h19’13”, con un distacco di 15’19” dal vincitore Luca Arrigoni di Pegarun.

Nella gara media di 25 chilometri, con D+ 1700 metri, ottimo terzo posto del derviese Matteo Pandiani, in gara per il Gs Orobie, con il tempo di 2h42’27” staccando Mirko Sanelli (Premana), quarto, di 50”.

Tra le donne, la miglior lecchese è stata Erika Casonato dello Sky Lario Runners, dodicesima in 4h46’15” con Martina Bonfanti del Gs Mario Corti, quattordicesima in 4h47’52”. Gli organizzatori hanno preparato anche una gara più breve di 13 chilometri con D+ 800 metri. In questo caso nessun lecchese nelle prime posizioni e da segnalare il diciannovesimo posto di Stefania Figini (Falchi Olginatesi) in 2h06’12”.