GIOVANI AGRICOLTORI: 140 MILA EURO A TRE NUOVE IMPRESE NEL LECCHESE

LECCO – Con il quarto periodo del bando regionale per l’insediamento di giovani agricoltori, Regione Lombardia ha assegnato un contributo complessivo di 140 mila euro a tre nuove imprese agricole situate nella provincia di Lecco, localizzate nei territori di Oliveto Lario, Valsassina e Casatese.

L’aiuto è concesso sotto forma di premio di primo insediamento ai giovani agricoltori come pagamento forfettario in due rate. L’importo del premio varia in base alla localizzazione dell’azienda: 50.000 euro per le aziende in aree svantaggiate di montagna; 40.000 euro per aziende in altre aree rurali.

Il bando, chiuso lo scorso 16 gennaio, rientra nel Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023–2027 e ha stanziato 15 milioni di euro a livello regionale. L’obiettivo è sostenere l’avvio di imprese agricole condotte da giovani con meno di 41 anni, favorendo il ricambio generazionale e l’innovazione nel settore primario.

“Sostenere l’insediamento di giovani agricoltori significa investire nel futuro del nostro territorio e nella rigenerazione del tessuto economico delle aree interne e montane. Questi fondi rappresentano una spinta importante per chi sceglie con coraggio e passione di costruire il proprio futuro nella terra, innovando e mantenendo vive le tradizioni agricole lombarde. Regione Lombardia conferma così il proprio impegno concreto nel supportare l’agricoltura giovanile e lo sviluppo rurale, valorizzando le peculiarità territoriali e promuovendo un’agricoltura moderna, competitiva e sostenibile” ha dichiarato Mauro Piazza, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia.