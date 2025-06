SONDAGGIO VN. INCIDENTI, PER I LETTORI LA VELOCITÀ È LA CAUSA PRINCIPALE

VALSASSINA – Gli incidenti stradali continuano a essere una piaga diffusa in tutta la Valsassina, con conseguenze spesso gravi per residenti e pendolari. Il nuovo sondaggio proposto da Valsassinanews ha raccolto l’opinione della comunità su cause e soluzioni, dando voce a chi ogni giorno affronta le insidie della viabilità locale.

Incidenti in Valsassina: fatalità o problema strutturale?

Le strade della Valle, caratterizzate dalle tante difficoltà della viabilità montana, sono teatro di incidenti sempre più frequenti. Tra velocità eccessiva, distrazioni alla guida spesso a causa del cellulare e casi eclatanti come quello dei due automobilisti di Cremeno al volante senza aver mai conseguito la patente, il rischio è sempre in agguato. Ma da cosa dipendono queste problematiche e come si possono risolvere?

I risultati del sondaggio

La consultazione lanciata nei giorni scorsi ha restituito un quadro chiaro e allarmante: con quasi 330 voti raccolti, è evidente che il tema è sentito e urgente. Per il 40% dei votanti, la velocità eccessiva è la causa principale degli incidenti. A seguire, le troppe distrazioni alla guida raccolgono il 33% delle preferenze, segno di quanto l’uso dello smartphone e la disattenzione siano fattori critici.

Non mancano le richieste di intervento: per il 15% dei partecipanti servono più controlli, mentre un piccolo gruppo (5%) ritiene che “siamo nella norma”.

Conclusioni

La sicurezza stradale è responsabilità condivisa: istituzioni, automobilisti e cittadini possono fare la differenza. Affrontare il problema significa non solo ridurre gli incidenti, ma migliorare la qualità della vita in tutta la Valsassina.

Di seguito il risultato dettagliato, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione. Quest’ultima avrà termine il prossimo giovedì 3 luglio e chiede ai lettori di esprimere la propria opinione riguardo un tema d’attualità nazionale: il riarmo, con le spese militari al 5% del Pil.

ANCORA TANTI INCIDENTI STRADALI IN VALSASSINA Soprattutto causa velocità (40%, 130 Voti)

Troppe distrazioni (33%, 108 Voti)

Vanno aumentati i controlli (15%, 49 Voti)

Siamo nella norma, dai (5%, 15 Voti)

Gira gente senza patente (4%, 12 Voti)

È sempre il solito magna-magna (3%, 11 Voti)

Non ho idee precise in proposito (1%, 2 Voti)

L'argomento non mi interessa (1%, 2 Voti) Totale votanti: 329