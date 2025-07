CASARGO: DOMANI LA TRADIZIONALE FESTA DI SANT’ULDERICO

CASARGO – Come da tradizione, il primo sabato di luglio torna la tanto attesa festa di Sant’Ulderico, momento molto sentito soprattutto dagli abitanti della frazione di Indovero, che ogni anno si ritrovano nella suggestiva cornice della Chiesetta di Sant’Ulderico. Risalente all’XI secolo è situata in posizione panoramica, raggiungibile a piedi da Giumello o da Indovero, è uno dei luoghi spirituali più affascinanti della zona: una delle “Sette chiese legate al culto degli eremiti lariani”; è da sempre considerata un luogo ‘magico’, frequentato sin dall’antichità da pellegrini, viandanti e amanti del silenzio.In particolare Sant’Ulderico sorge in posizione opposta alla Chiesetta di San Sfirio.

La messa sarà celebrata alle 11.15, a seguire, grazie all’impegno dell’Associazione “Le nostre radici” si potranno gustare panini e salamelle in compagnia: un momento conviviale per ritrovarsi e consolidare le amicizie.

Per agevolare l’arrivo al luogo della festa, è previsto un servizio navetta gratuito con partenza alle 9 dal piazzale del Municipio, con successive fermate a Codesino Indovero e Narro con arrivo a Giumello, da lì attraverso un sentiero ben mantenuto, grazie all’opera dei volontari, si può raggiungere la Chiesetta in 50 minuti.