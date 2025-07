CAOS PARCHEGGI A MAGGIO: VIA MULINO OSTAGGIO DELLA “SOSTA SELVAGGIA”

MAGGIO (CREMENO) – La frazione di Maggio si trova a fare i conti con un problema crescente e particolarmente pericoloso: l’escalation della “sosta selvaggia” lungo via Mulino.

Questa stretta strada, già di per sé angusta e difficilmente percorribile in due direzioni contemporaneamente, si trasforma nei fine settimana in un vero e proprio labirinto di veicoli parcheggiati irregolarmente. In particolare nei pressi dello svincolo per via Privata Mulino, ci viene segnalato che “le auto occupano quasi metà della carreggiata, bloccando il traffico e creando ingorghi che mettono a rischio la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti”.

Sorprende che, malgrado il Comune abbia realizzato a soli 150 metri di distanza un ampio e moderno parcheggio, pensato proprio per alleviare la pressione sul traffico e garantire una sosta ordinata e sicura, questo rimanga perlopiù inutilizzato. Non è chiaro perché gli automobilisti preferiscano parcheggiare abusivamente su via Mulino invece di utilizzare questa infrastruttura attrezzata. Il problema non è solo un fastidio: la via è frequentata da famiglie, bambini in bicicletta e turisti che si recano sulle passeggiate, e la presenza di veicoli parcheggiati in modo irresponsabile rappresenta una minaccia costante per l’incolumità di tutti.

Criticata anche l’incapacità di garantire il rispetto delle norme. La scarsità di controlli e l’assenza di multe efficaci sembrano alimentare il fenomeno della sosta selvaggia.

