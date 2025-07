PRIMAUNA – A poco più di una settimana dall’acceso consiglio comunale che ha visto la frattura tra l’opposizione e dall’altro lato la maggioranza, pubblichiamo in forma integrale la nota dell’architetto comunale Federico Scrocca, letta in consiglio per bocca del primo cittadino Mauro Artusi.

La relazione riportata sotto risponde agli interrogativi posti in consiglio, dove si chiedevano chiarimenti in merito all’allagamento dell’asilo e al termine dei lavori nella scuola elementare del paese:

> NOTA UFFICIO TECNICO PRIMALUNA