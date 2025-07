BARZIO: TORNA IL CHIOSCO DEL COMITATO PROVINCIALE TELETHON

BARZIO – Anche quest’estate, il cuore della Valsassina batte al ritmo della solidarietà. È tornato il chiosco del Comitato Provinciale Telethon di Lecco, pronto ad accogliere tutti per un’intera stagione di gusto e generosità. Situato nella pittoresca cornice di Barzio, il chiosco è il luogo ideale per le pause estive, dalla colazione all’aperitivo, sempre con un occhio di riguardo per la buona causa.

Ma c’è un motivo in più per fermarsi: il gelato artigianale, vera star dell’offerta. Ogni acquisto effettuato al chiosco, dalla brioche al mattino all’aperitivo serale, dal caffè al prelibato gelato artigianale, contribuisce direttamente a sostenere la ricerca scientifica di Telethon.

Telethon si occupa di trovare una cura per le oltre 7000 malattie genetiche rare ad oggi conosciute. I risultati di questi ultimi anni hanno portato alla cura di 7 di queste malattie e permesso di salvare oltre 150 bambini arrivati da tutto il mondo nella clinica Telethon all’interno dell’ospedale San Raffaele di Milano.

Cosa c’è di più bello se non salvare la vita ai bambini “colpevoli” solo di essere nati con una di queste malattie? In un mondo in crisi di valori umani, Telethon Provincia di Lecco cerca in tutti i modi di dare un senso e una speranza a coloro che nascono ogni giorno con una di queste terribili malattie.