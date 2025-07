QUATTRO INTERVENTI CONTRO GLI INCENDI PER LA COMUNITÀ MONTANA

VALSASSINA – La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera ha messo in moto un piano di difesa contro gli incendi boschivi con quattro interventi straordinari di manutenzione e potenziamento infrastrutturale, stanziando una cifra complessiva vicina ai 200mila euro. I fondi regionali e le compartecipazioni comunali sono stati diretti ad appalti mirati per rafforzare l’accessibilità e la capacità di risposta in caso di emergenza.

Ad Introbio si realizzerà un collegamento strategico per la rete idrica antincendio: un tratturo che collega la nuova strada agro silvo pastorale Pianca-Daggio al punto di approvvigionamento idrico in località Daggio. Il progetto, redatto dal geometra Martino Buccio dello studio “Ghezzi e Buccio”, ha ottenuto un finanziamento di 43.214 euro e l’appalto è stato affidato all’impresa F.lli Bianchi Srl di Lecco. Questo intervento completa un’opera già parzialmente realizzata con un investimento pregresso di 62mila euro per la vasca antincendio presso l’ex malga di Daggio.

Grazie al progetto firmato dall’ingegnere Tomaso Luca Invernizzi di Introbio, l’azienda agricola Invernizzi Adriano di Morterone si occuperà invece della manutenzione dell’invaso ai Piani di Artavaggio a Moggio. L’appalto ha un valore di 25.494,95 euro, totalmente finanziato con fondi regionali destinati alle attività AIB (Antincendio Boschivo).

Il più consistente degli interventi sarà tra Bellano e Dervio: il tratto di strada agro silvo pastorale Camaggiore-Pratolungo sarà oggetto di una manutenzione straordinaria per un quadro economico complessivo di 109mila euro. I finanziamenti arrivano in parte dalla Direzione regionale territorio e Protezione civile (77.905,22 euro) e in parte dai comuni interessati (37.094,78 euro da Dervio e 3mila euro da Bellano). L’appalto è stato affidato all’impresa Bonazzola Pepino Srl di Dervio, sulla base del progetto firmato dal geometra Matteo Rubini.

Infine in località Piarolo, nel Comune di Primaluna, si interverrà sulla pavimentazione della strada agro silvo pastorale di accesso al punto acqua antincendio. L’opera, dal valore di 20.134,48 euro, è stata progettata dal geometra Fabiano Invernizzi di Cremeno e affidata all’impresa locale Andrea Pomi di Primaluna.