CALCIO, TORNEO COMUNI: VINCE ESINO, PAREGGIANO PREMANA E BARZIO

PRIMALUNA – Non è mancato l’entusiasmo nella serata di martedì per il 5º torneo estivo di calcio tra i Comuni della Valsassina, in campo come sempre all’oratorio di Primaluna.

Nove le reti messe a segno nei due match del martedì sera, che non hanno lasciato delusi i diversi spettatori sugli spalti.

La prima partita della serata ha dato subito spettacolo: Esino Lario ha superato di un soffio, per 3-2, i campioni in carica del Cortenova. A seguire una sfida conclusasi in parità, quella tra Premana e Barzio/Moggio, che sul tabellino fanno segnare uno score di 2-2.

A seguire il calendario completo. Prossimi incontri venerdì 25 luglio, con la sfida tra Introbio e Cortenova e, nel secondo match della serata, lo scontro tra Pasturo ed Esino Lario.

