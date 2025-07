PASTURO INVASA DA PIOGGIA E PIETRE: ARTANA: “100MILA EURO DI DANNI”

La situazione: allagamenti ma nessuno sfollato

Sin dalle prime ore dell’evento, il sindaco di Pasturo, Pier Luigi Artana, insieme ai tecnici comunali e alla Protezione Civile, ha monitorato costantemente la situazione.

Le condizioni maggiormente critiche si sono registrate in prossimità della rotonda principale e nelle aree meno protette del paese, dove l’acqua ha invaso strade, locali, cantine e garage.

“Stiamo quantificando i danni, con diversi allagamenti alle proprietà private, ma per fortuna non ci sono stati sfollati”, ha dichiarato il sindaco Artana. “Da una prima stima, la spesa per gli interventi e i danni si aggira intorno ai 100.000 euro, a carico del Comune”.

Viabilità e interventi urgenti

Nonostante le strade ricoperte d’acqua e i disagi segnalati alla circolazione, tutte le arterie principali risultavano ancora percorribili già nella serata di ieri, grazie all’intervento tempestivo di volontari e operatori comunali. Permangono tuttavia disagi in alcune zone periferiche e, in particolare, per alcuni privati cittadini che hanno subito allagamenti consistenti1.

Come riportato dall’articolo di Valsassinanews di ieri, la Valle è stata duramente colpita ma non si sono registrati, fortunatamente, incidenti gravi o feriti. Le immagini circolate sui social mostrano la rotonda del ‘Glicine’ invasa dall’acqua e la straordinaria copertura bianca della Grigna dopo la grandinata. Restano monitorati altri tratti della provincia e i lavori di pulizia e ripristino proseguiranno nei prossimi giorni1.

Evoluzione

Resta alta l’attenzione per il rischio di nuovi fenomeni temporaleschi nei prossimi giorni, mentre la stima dei danni e la conta degli interventi comunali coinvolgeranno la comunità per diverse settimane. L’amministrazione di Pasturo si è detta pronta a sostenere i cittadini maggiormente colpiti e a richiedere eventuali risorse straordinarie per il recupero.