MARGNO: BENEMERENZA PER GIAMPIERO MANZONI, IL CONSIGLIO APPROVA

MARGNO – Durante l’ultima seduta del consiglio comunale di Margno, i presenti hanno commemorato Giampiero Manzoni, venuto a mancare il 12 luglio a causa di una malattia fulminante, osservando un minuto di silenzio.

Il capogruppo Valter Falcetti ha proposto una mozione per l’approvazione di un nuovo regolamento che consenta al Comune di istituire le benemerenze civiche, ad oggi non previste. Lo scopo è quello di rendere omaggio a Manzoni con un riconoscimento ufficiale entro la fine dell’anno, come già proposto dal sindaco Manuele Cattaneo. L’iniziativa, con il sostegno del primo cittadino, ha raccolto il consenso unanime dell’assemblea.

Manzoni ha saputo riunire le diverse componenti del paese con il suo lavoro paziente e dialogante. Il sindaco ne ha ricordato l’impegno nel sociale, evidenziando la sua partecipazione attiva all’interno dell’associazione “Illumina di blu – Valsassina”, nella Croce Rossa e nell’Avis. Per questo, ha espresso l’intenzione di proporlo come candidato alle benemerenze, sottolineandone la dedizione e il forte spirito di servizio. L’affetto dimostrato dalla comunità durante i funerali ne è stata prova tangibile.

A seguito della sua scomparsa, Giandomenico Pensotti è stato nominato per subentrare a Manzoni nella commissione cimiteriale, incaricata della gestione congiunta con il Comune di Crandola.

